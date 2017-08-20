При обстреле силовиками села в ЛНР ранена женщина

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (130)

ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в поселке Красный Яр самопровозглашенной Луганской народной республики в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сегодня около 06.00 в результате обстрела ВСУ населенного пункта Красный Яр из минометов калибра 120 мм минно-взрывную травму получила местная жительница 1975 года рождения", — сказал Марочко.

По данным Народной милиции, в поселке поврежден жилой дом, газопровод и ЛЭП. "Зафиксировано прямое попадание мины в жилой дом, в котором находились дети", — добавил собеседник агентства.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>