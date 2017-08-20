При обстреле силовиками села в ЛНР ранена женщина

ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в поселке Красный Яр самопровозглашенной Луганской народной республики в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным Народной милиции, в поселке поврежден жилой дом, газопровод и ЛЭП. "Зафиксировано прямое попадание мины в жилой дом, в котором находились дети", — добавил собеседник агентства.
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