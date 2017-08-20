Премьер Австралии представил план защиты от террористов на машинах

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в воскресенье представил новый план по защите от террористических атак мест массового скопления людей, сообщает телеканал SBS Australia.

По данным телеканала, премьер поручил составить документ еще в 2016 году, после теракта в Ницце. Подготовкой документа занимался антитеррористический комитет Австралии и Новой Зеландии. План, получивший название "Австралийская стратегия по защите многолюдных мест от терроризма", сосредоточен на сотрудничестве между полицией, местными советами, государственными властями и частными операторами для организации безопасности общественных мест. План был передан предпринимателям и местным властям на прошлой неделе.

Как сообщается, документ представляет собой руководство по самостоятельной установке в местах массового скопления людей, в числе которых стадионы, остановки общественного транспорта, торговые центры, пабы, клубы, гостиницы, места молитв, туристические достопримечательности, кинотеатры, парки, фестивали и пешеходные зоны, защитных металлических или бетонных ограждений, клумб и других конструкций, которые не позволят совершить атаки на автомобиле. В документе также содержатся рекомендации на случай химической атаки и вооруженного нападения.

По словам министра юстиции страны Майкла Кинана, новый план поможет властям и предпринимателям обеспечить "подходящие, соответствующие" меры защиты от терроризма. "Австралийцы смогут продолжить довольствоваться своими свободами и своим образом жизни", — цитирует газета Sydney Morning Herald заявление Кинана.