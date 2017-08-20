Университет Дьюка в США убрал памятник генералу армии конфедератов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Руководство университета Дьюка в американском штате Северная Каролина приняло решение убрать памятник американскому генералу и главнокомандующему армией конфедератов Роберту Эдварду Ли, сообщает телеканал CBS.

Такое решение было принято на фоне событий в Шарлоттсвилле, где не прошлой неделе акции протестов ультраправых против переноса аналогичного памятника генералу Ли обернулись столкновениями с антирасистами.

По данным телеканала, в четверг вандалы повредили лицо памятника в университете Дьюка. Президент университета Винсент Принц заявил, что решение о демонтаже статуи было принято по согласованию с факультетом, сотрудниками и студентами учебного заведения.

"Я предпринял такие действия, чтобы защитить часовню Дьюк и чтобы обеспечить необходимую безопасность студентам и членам нашего сообщества, которые приходят молиться туда, а также, прежде всего, чтобы продемонстрировать высокие ценности, которых придерживается наш университет", — цитирует телеканал заявление Принца.

В субботу, 12 августа, ультраправые собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ними и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.