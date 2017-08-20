В Ванкувере около четырех тысяч человек протестовали против крайне правых

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Около четырех тысяч человек приняли участие в акциях протеста против крайне правых у здания городского совета в канадском Ванкувере, передает телеканал CBC.

Как сообщается, решение о проведении данного митинга было принято после известий о намерениях крайне правых устроить протест против ислама и миграционной политики канадского правительства.

По данным телеканала Global News, демонстранты у городского совета несли плакаты с лозунгами "жить с любовью" и "разнообразие = сила". Выступавшие на митинге говорили о толерантности и необходимости развития общества, предоставляющего разные возможности для всех.

Как сообщает CBC, масштабных столкновений между сторонниками и противниками крайне правых идей не произошло. Когда демонстранты начали выкрикивать в адрес друг друга оскорбления, вмешалась полиция Ванкувера. Несколько крайне правых демонстрантов были выведены стражами порядка из толпы, один из них был в наручниках.