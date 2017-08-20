Премьер Ирака объявил о начале военной операции по освобождению Талль-Афара

ЭРБИЛЬ (Ирак), 20 авг – РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале военной операции по освобождению от террористов города Талль-Афар – последнего крупного оплота боевиков группировки "Исламское государство"* на границе с Сирией.

"Наш дорогой народ, пришло время для освобождения Талль-Афара", — сказал он в телевизионном заявлении в воскресенье.

По его словам, все позиции армии Ирака "направляются в сторону Талль-Афара для его освобождения".

"ИГ* остается либо сдаваться, либо умирать", — отметил премьер.

Власти Ирака 15 августа объявили о начале авиаударов по позициям боевиков в Талль-Афаре. Город, расположенный в 50 километрах к западу от Мосула, остается последним серьезным оплотом террористов на границе с Сирией. Талль-Афар населяют в основном иракские туркмены, являющиеся мусульманами-суннитами.

* Запрещенная в России террористическая организация

