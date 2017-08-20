МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Сотрудники пограничной службы американского штата Техас в субботу спасли 60 нелегальных мигрантов, запертых в холодильной камере грузовика, передает телеканал Fox News.

Сообщается, что мигрантов, лежащих среди контейнеров с брокколи, обнаружила служебная собака. Двери кузова грузовика были заперты на замок, и "пассажиры" не могли самостоятельно покинуть транспортное средство. Температура в рефрижераторе не превышала восьми градусов по Цельсию.

По данным телеканала, среди спасенных мигрантов 22 выходца из Гватемалы, 17 мексиканцев, 13 сальвадорцев и всемь выходцев из Гондураса. Всем мигрантам была предложена медицинская помощь, однако они от нее отказались. Группу спасенных иностранцев доставили в пограничный штаб.

Водитель грузовика, гватемалец, задержан. Ожидается, что федеральные власти предъявят ему обвинения в нелегальном перевозе иностранцев.