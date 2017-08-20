В ДНР заявили, что силовики готовятся возобновить конфликт

ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам, что украинская армия готовится возобновить вооруженный конфликт и увеличила поставки боеприпасов и топлива в район Горловки.

"В последние несколько дней вооруженные силы Украины умышленно нагнетают обстановку на горловском направлении. Кроме того, мы располагаем информацией об увеличившихся поставках боеприпасов и топлива подразделениям ВСУ в данном районе", — сказал он.

Также Басурин добавил, что данный факт указывает на подготовку ВСУ к боевым действиям и вызывает обеспокоенность.

"Командование вооруженных сил ДНР выражает свою обеспокоенность указанными фактами, свидетельствующими об информационной и материальной подготовке украинской армии к возобновлению вооруженного конфликта", — добавил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.