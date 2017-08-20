Генсек ООН осудил нападение в Турку и выразил соболезнования Финляндии

ООН, 19 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН осудил теракт в финском городе Турку и выразил солидарность властям страны в борьбе с терроризмом, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в субботу.

"Генеральный секретарь осуждает террористическую атаку в Турку в Финляндия 18 августа. Он выражает сердечные соболезнования правительству и народу Финляндии и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в заявлении Дюжаррика.

В нем добавляется, что "ООН заявляет о солидарности с правительством Финляндии в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом".

В пятницу в финском городе Турку мужчина напал с ножом на прохожих. Полиция сообщила о двух погибших и восьми пострадавших. По данным радиокомпании Yle, погибшие – 15-летняя девушка и женщина 67 лет. Также полиция сообщила о задержании подозреваемого, который был ранен в ногу, и еще пяти человек. В субботу правоохранители заявили, что нападение расследуется как теракт. Подозреваемый, раненный во время задержания, — 18-летний гражданин Марокко.