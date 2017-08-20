В Бостоне в ходе манифестаций задержали 27 человек

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В ходе манифестаций приверженцев правых взглядов и их оппонентов в центре американского Бостона в субботу задержаны 27 человек, сообщил на пресс-конференции глава полицейского управления города Уильям Эванс.

Ранее газета Boston Globe сообщала со ссылкой на представителей правоохранительных структур о 20 задержанных.

Эванс отметил, что некоторых людей задержали за попытки нападений и оскорблений.

"У нас никто не пострадал, не было актов вандализма", — сказал Эванс на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.

Прошедший день он назвал "хорошим для города". По его словам, "люди вышли для того, чтобы сказать, что мы не будем терпимы к проявлениям ненависти".

Власти Бостона также отметили, что они не допустят повторения сценария событий в городе Шарлоттсвилль, где в прошлую субботу в результате столкновений между сторонниками правых и левых взглядов один человек погиб и несколько десятков получили ранения.