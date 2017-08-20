МАДРИД, 20 авг — РИА Новости. Террористы, устроившие нападения в Барселоне и Камбрильсе, изначально планировали устроить куда более масштабный теракт, целью должен был стать Собор Святого семейства в Барселоне, сообщает интернет-издание El Confidencial со ссылкой на источники в следствии.

Именно с этой целью они изготавливали бомбы в доме в Альканаре с использованием большого количества баллонов с газом и взрывчатым веществом "мать Сатаны" (трипероксид ацетона). Полиция Каталонии обнаружила 106 баллонов с бутаном на месте взрыва. Однако при изготовлении бомб дом взорвался накануне намеченного теракта и злоумышленники перешли к "плану Б". В результате взрыва погибли предположительно два человека, третий был ранен. После терактов в Барселоне и Камбрильсе он был арестован.

Всего в ячейку, по официальным данным, входили 12 человек, большинство — марокканцы. Организатором терактов СМИ называют имама города Риполь Абдельбаки эс-Сати, квартиру которого обыскивали утром правоохранительные органы. Ранее ни один из членов ячейки не привлекался к ответственности в связи с террористической деятельностью. Как отмечает издание, члены ячейки часто ездили в Марокко, а некоторые из них посещали Францию.

El Confidencial утверждает, что собор изначально был единственной целью террористов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Теракт в центре Барселоны: микроавтобус въехал в толпу

Другое интернет-издание El Español предлагает другую версию: помимо собора террористы наметили еще две цели – пешеходную улица Рамбла (где и был в итоге осуществлен теракт, но в меньших масштабах), третью цель издание точно не называет, оно находится в районе порта.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

* запрещенная в России террористическая организации