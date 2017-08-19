В ДТП в Таиланде погибли помощник ректора и выпускник ВШЭ

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Погибшие в автоаварии в провинции Сураттхани на юге Таиланда россияне — помощник ректора Высшей школы экономики Дмитрий Семенов и выпускник ВШЭ Иван Сорокин, сообщается на сайте вуза.

Раннее сообщалось, что двое россиян погибли в ДТП в провинции Сураттхани на юге Таиланда. На нерегулируемом перекрестке в автомобиль, в котором находились двое мужчин из России, на большой скорости врезался пикап. От сильного удара машину отбросило в сторону на несколько метров.

"Трагедия произошла на юге Таиланда, где Дмитрий проводил отпуск. По сообщению местных властей, в автомобиль Toyota Yaris, где он находился вместе со своим другом, 32-летним выпускником ВШЭ Иваном Сорокиным, врезался пикап. Оба они погибли на месте", — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что Семенов был автором научных статей, принимал участие в исследовательских проектах, давал комментарии в СМИ. Осенью выйдет его книга о трансформациях высшего образования в странах бывшего СССР. Отмечается, что он был интеллигентным и талантливым преподавателем.