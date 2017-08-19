В Бостоне во время манифестаций задержали 20 человек, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В ходе манифестаций приверженцев правых взглядов и их оппонентов в американском Бостоне в субботу были задержаны 20 человек, сообщила газета Boston Globe со ссылкой на представителей правоохранительных структур.

"Как сообщили представители правоохранительных органов, было проведено 20 арестов", — пишет издание. По его данным, задержанным, в частности, предъявили обвинения в нарушении порядка. Как отмечается, "ряд людей были задержаны в результате небольших конфронтаций".

Официально полиция пока не сообщала данных о числе участников акций и об арестах. Предполагается, что это будет сделано на пресс-конференции в ближайшее время.

Тем не менее, на странице полицейского управления Бостона в Twitter сообщается, что в одном из районов города манифестанты бросали камни в блюстителей порядка.