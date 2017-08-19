СМИ: Габриэль намерен предотвратить экстрадицию немецкого писателя в Турцию

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль решил лично включиться в дело немецкого писателя Догана Аханлы, задержанного в Испании по запросу Анкары, чтобы предотвратить его экстрадицию в Турцию, пишет журнал Spiegel.

Немецкий писатель турецкого происхождения был задержан в субботу в Гранаде, где он проводил свой отпуск. По данным его адвоката, основанием для задержания послужило уголовное дело, которое возбудили против него в Турции, предположительно, политически обусловленное.

Как сообщает Spiegel, Габриэль поручил немецким дипломатам в Испании поговорить с правительством о дальнейших шагах. Они попросили, в частности, чтобы Германия была непосредственно вовлечена в процесс, касающийся турецкого ордера на арест Аханлы.

По информации журнала, в правительственных кругах Германии надеются решить вопрос с помощью Испании. Анкаре необходимо подать подробное ходатайство о выдаче Аханлы, которое затем должно быть рассмотрено испанскими судебными органами. После этого власти могут одобрить экстрадицию, однако в ФРГ рассчитывают, что этого не произойдет.

Между тем, кандидат на пост канцлера Германии Мартин Шульц осудил арест немецкого писателя и призвал федеральное правительство и Евросоюз решительно отреагировать на произошедшее.

"Необходимо яро настаивать на том, чтобы господин Аханлы не был экстрадирован в Турцию и был выпущен на свободу как можно скорее", — цитирует главу СДПГ издание Bild am Sonntag.

По данным СМИ, 60-летний Аханлы проживает на территории ФРГ с 1992 года и является немецким гражданином. Основной темой его работ служит геноцид армянского народа.