Во Франции эвакуировали вокзал из-за вооруженного человека

ПАРИЖ, 19 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Вокзал южного французского города Ним вечером в субботу был срочно эвакуирован из-за присутствия одного или нескольких вооруженных человек, передает газета Midi Libre.

"Около 21.15 местного времени (22.15 мск) полиция заставила людей бегом покинуть здание вокзала. Вокзал остается оцеплен правоохранительными органами", — сообщает издание.

Эвакуация началась после того, как в полицию поступила информация о том, что один или несколько человек, находящихся на вокзале, вооружены. Жителям рекомендуется избегать района, где находится железнодорожная станция.

Le quartier de la gare bouclé mais calme, la station évacuée #Nîmes pic.twitter.com/OmRV2NjoQE — FranceBleuGardLozère (@bleugardlozere) 19 августа 2017 г.

​В то же время испанское агентство EFE сообщает, что на вокзале слышна стрельба. Один человек, предположительно, вооруженный, задержан полицейскими, еще два находятся на свободе.

В субботу Ниме стартовал первый этап велогонки "Вуэльта".

URGENT- FRANCE: Reports of shooting attack near the train station in Nimes. 3 heavily armed Muslim terrorists opened fire. Details to follow pic.twitter.com/EaQRFjUZPM — BNL (@BREAKING_LN) 19 августа 2017 г.

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