США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

СМИ: организатором теракта в Испании был имам каталонского города Риполь

Сюжет:
Серия терактов в Испании (271)
23:0219.08.2017
(обновлено: 23:13 19.08.2017)
03452
© AFP 2017 / Pau BarrenaИспанские полицейские в оцепленном районе Барселоны. Архивное фотоИспанские полицейские в оцепленном районе Барселоны. Архивное фото
© AFP 2017 / Pau Barrena

МАДРИД, 19 авг – РИА Новости. Имам мечети каталонского города Риполь (провинция Жирона) марокканец Абдельбаки эс-Сати был главным организатором терактов в Испании, сообщает газета el País.

Цветы у консульства Испании в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017
© Фото : Кирилл Чулков
Пережить теракт: истории людей, ставших свидетелями трагедии в Барселоне

Как сообщает издание, полиция утром в субботу проводила обыски в его доме. Полиция не исключает, что эс-Сати погиб в результате взрыва в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы с использованием газовых баллонов. Если бы не этот случайный взрыв, жертв терактов было бы намного больше, пишет газета.

По данным el País, Имам уехал из своей квартиры в Риполе в начале июня, как раз в тот момент, когда террористы обосновались в заброшенном доме в Альканаре.

Соседи отзываются о эс-Сати как о сдержанном человеке, который пытался не привлекать к себе внимания. Ему так и не удалось интегрироваться в местную мусульманскую общину. Около 500 из десяти тысяч жителей этого городка, где все друг друга знают, – мусульмане, говорится в статье.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© 2017 Associated Press
Теракт в центре Барселоны: микроавтобус въехал в толпу

Некоторое время он провел в тюрьме в провинции Кастельон, куда попал за нарушение миграционного законодательства и откуда его выпустили в 2012 году. Якобы в этой тюрьме, сообщает el País, он познакомился с террористами, организовавшими взрывы на мадридском вокзале Аточа 11 марта 2004 года, в ходе которых погиб 191 человек. С 2015 года он стал имамом мечети Риполя, преподавал арабский детям.

Именно из Риполя большинство молодых людей, входивших в террористическую ячейку, в том числе братья Дрисс и Мусса Укабир, Мохаммед Хичами и Юнес Абуякуб, которые входили в террористическую ячейку. Еще один участник – Саид Алаа жил в Рибес де Фреснер, расположенном в 10 километрах.

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
Очевидец: водитель в Барселоне ехал зигзагами, чтобы сбить больше людей

Как пишет el País, Эс-Сати около 40 лет. Жил он в обычной квартире, спал на матрасе на полу, а одну из комнат сдавал другому марокканцу. В комнате, где он жил, страницу календаря за апрель 2013 года с сурой из Корана, фотографию мечети и Коран.

По данным издания, его квартирант рассказал полиции, что говорил с эс-Сати во вторник, он сказал, что хочет вернуться в Марокко, где у него остались дети.

Однако некоторые соседи говорят, что у имама были другие планы – он собирался переехать в Бельгию, часто рассказывал, что ему нравится туда ездить, говорится в статье.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
Очевидец теракта в Барселоне: это было что-то невообразимое

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Первые кадры с места теракта в Барселоне
© AFP 2017 / Josep LagoВ четверг днем в центре каталонской столицы микроавтобус въехал в толпу людей.Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
В четверг днем в центре каталонской столицы микроавтобус въехал в толпу людей.
© AP Photo / Manu FernandezЧП произошло в районе пешеходной улицы Рамбла - туристическом центре Браселоны.Люди на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
ЧП произошло в районе пешеходной улицы Рамбла - туристическом центре Браселоны.
© AP Photo / Manu FernandezВ момент инцидента в этой части улицы прогуливались десятки человек.Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
В момент инцидента в этой части улицы прогуливались десятки человек.
© AFP 2017 / Josep Lago Минивэн проехал по пешеходной зоне и врезался в киоск. После этого водитель автомобиля сбежал с места ЧП.Скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
Минивэн проехал по пешеходной зоне и врезался в киоск. После этого водитель автомобиля сбежал с места ЧП.
© AP Photo / Manu FernandezВ результате нападения есть погибшие и более 20 пострадавших.Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
В результате нападения есть погибшие и более 20 пострадавших.
© AFP 2017 / Josep LagoСразу после инцидента с фургоном стало известно, что двое вооруженных людей ворвались в один из ресторанов Барселоны. некоторые СМИ сообщают о том, что они захватили заложников.Автомобиль спецслужб в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
Сразу после инцидента с фургоном стало известно, что двое вооруженных людей ворвались в один из ресторанов Барселоны. некоторые СМИ сообщают о том, что они захватили заложников.
© AP Photo / Manu FernandezИспанская полиция считает, что произошедшее в Барселоне будет квалифицировано как теракт.Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
Испанская полиция считает, что произошедшее в Барселоне будет квалифицировано как теракт.
© AP Photo / Manu FernandezНа данный момент район, где произошло нападение, оцеплен, закрыто метро и магазины.Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
На данный момент район, где произошло нападение, оцеплен, закрыто метро и магазины.
© AP Photo / Oriol DuranПо данным СМИ, госпитализированы 56 человек.Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Oriol Duran
По данным СМИ, госпитализированы 56 человек.
© AFP 2017 / Pau BarrenaОдин из подозреваемых в теракте был задержан.Люди звонят родственникам и друзьям после наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
Один из подозреваемых в теракте был задержан.
© AP Photo / Oriol DuranЕще один автомобиль сбил трех полицейских в районе проспекта Диагональ, пока неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом.Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Oriol Duran
Еще один автомобиль сбил трех полицейских в районе проспекта Диагональ, пока неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом.
/

Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена