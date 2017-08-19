Во Флориде скончался второй полицейский, раненный при стрельбе

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Второй полицейский, получивший ранения при стрельбе в американском штате Флорида, скончался в субботу, сообщило информационное агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел накануне вечером в городе Киссимми, неподалеку от которого расположены Disney World и другие крупные парки развлечений. В результате стрельбы один полицейский скончался сразу, второй был ранен и прожил чуть менее суток.

Через несколько часов после стрельбы власти задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний бывший морской пехотинец Эверетт Миллер, у которого было найдено оружие. Ранее сообщалось, что ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени.