В Индии завершили спасательную операцию на месте крушения поезда

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Спасательная операция в районе схода с рельсов поезда на севере Индии завершена, местные власти начали восстановительные работы, сообщил министр железных дорог Индии Суреш Прабху.

Поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш в субботу, не менее 20 человек погибли, ранения получили 150 человек.

"Спасательная операция завершена. Все раненые доставлены в больницы. Начинаются восстановительные работы. Продолжаем пристально следить за ситуацией", — написал Прабху в своем Twitter.