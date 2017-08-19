На Монблане нашли тело украинского альпиниста

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинский альпинист был обнаружен мертвым на горе Монблан в субботу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную службу спасения.

По данным агентства, 42-летний альпинист начал восхождение на самую высокую гору Европы в пятницу. В ночь на субботу его застигла буря. Альпинист связался со спасателями, однако они не смогли добраться до него из-за плохих погодных условий.

"Он сбился с пути, и поэтому он подал сигнал около 22.00 (23.00 мск). Однако организовать спасательную операцию не получилось, поскольку гора находилась в эпицентре бури", — рассказал агентству сотрудник жандармерии.

Спасательную операцию удалось организовать только в субботу утром. Около 10.00 (11.00 мск) часов утра спасатели обнаружили тело альпиниста на высоте примерно 4 тысяч метров. "Наверняка ночью он сорвался со скалы", — заключил собеседник агентства.

Местные власти начали расследование трагедии.