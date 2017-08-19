В Барселоне мусульмане провели акцию против терроризма

МАДРИД, 19 авг – РИА Новости. Десятки мусульман, живущих в Барселоне, пришли в субботу на пешеходную улицу Рамбла, чтобы выразить протест в связи с терактами в Каталонии.

Именно на этой улице в самом центре каталонской столицы неизвестный на автофургоне совершил наезд на прохожих, погибли 13 человек, около 130 пострадали.

"Ислам – это мир!", "Не от нашего имени" — было написано на плакатах, которые держали в руках собравшиеся, свидетельствуют кадры, которые показывает телеканал La Sexta.

В акции приняли участие около 50 человек.

В четверг днем минивэн въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестными.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

* Террористическая организация, запрещенная в России