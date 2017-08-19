В Бостоне участников акции за свободу слова вывели из кольца антифашистов

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Полиция начала вытеснять участников акций протеста, которые проходят в Бостоне в субботу.

Как свидетельствует телеканал CNN, ведущий прямую трансляцию с места событий, десятки блюстителей порядка начали медленно оттеснять манифестантов с улиц. При этом в ряде других районов полицейские и демонстранты спокойно стоят друг рядом с другом.

Полицейские вооружены дубинками и одеты в специальные шлемы.

Акции сторонников правых взглядов и их оппонентов проходят в Бостоне через неделю после событий в Шарлоттсвилле (штат Виргиния), где в минувшую субботу в результате столкновений между правыми и левыми радикалами погиб один человек и пострадали еще 34. Трагедия произошла, когда сторонник ультраправых протаранил на автомобиле толпу левых радикалов.