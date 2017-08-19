Эрдоган ответил на критику главы МИД Германии: "знай свое место"

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в резкой форме раскритиковал министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля после того, как тот обвинил Эрдогана в "грубом вмешательстве" в предвыборную кампанию в стране, передает агентство Франс Пресс.

"Он не знает никаких границ! Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Знай свое место. Он пытается преподать нам урок… Как давно ты в политике? Сколько тебе лет?" — заявил президент в речи, транслировавшийся по турецкому телевидению.

В пятницу издание Hurriyet Daily News написало, что Эрдоган призвал проживающих в Германии выходцев из Турции не голосовать на предстоящих выборах за нынешнего канцлера Германии и главу партийного альянса ХДС/ХСС Ангелу Меркель и за лидера Социал-демократической партии (СДПГ) Мартина Шульца. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль охарактеризовал его призыв как "грубое вмешательство в предвыборную кампанию" в Германии.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.