Украина представили вертолет собственного производства "Надежда"

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Украинская компания "Мотор Сич" представила вертолет собственного производства "Надежда" на аэродроме "Мокрое" в городе Запорожье в рамках открытого чемпионата Украины по вертолетному спорту, сообщает Запорожская областная государственная администрация.

Ранее президент и генеральный конструктор предприятия, депутат Верховной рады Вячеслав Богуслаев говорил, что "Мотор Сич" в 2018 году планирует начать выпуск вертолетов "Надежда".

"Сегодня вы стоите перед первым украинским вертолетом, мы дали ему название "Надежда". Это наша надежда на развитие страны, на развитие высоких технологий. И наша надежда, что этот вертолет будет иметь много модификаций: и для патрулирования дорог, и для мониторинга трубопроводов и газопроводов, и для оборонных целей, и для сельского хозяйства, и для пассажиров", — цитируют областные власти слова Богуслаева на аэродроме Запорожья.

ПАО "Мотор Сич" — запорожское предприятие, которое специализируется на производстве авиадвигателей и газотурбинных установок. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.