В Бостоне число участников акций протеста достигло нескольких тысяч

БОСТОН, 19 авг — РИА Новости. Число участников акций протеста в американском городе Бостон (штат Массачусетс) растет и приближается к тысячам, сообщает в субботу с места событий корреспондент РИА Новости.

Dear Nazis & White Supremacists,



Love & Tolerance will always outnumber you, always. ❤️ #Boston pic.twitter.com/2y1V2zwkXq — Ricky Davila (@TheRickyDavila) 19 августа 2017 г.

Одна из акций проводится в центре города в защиту свободы слова. Ее организаторы настаивают на том, что все американцы имеют право беспрепятственно излагать свои мысли, в том числе и сторонники превосходства белой расы. В то же время они утверждают, что не имеют отношения к организаторам демонстрации в городе Шарлоттсвилл (штат Виргиния) на прошлой неделе.

#Boston resistance speech citing Hillary Clinton as their inspiration. Reminder these ppl are resisting Free Speech 🤔pic.twitter.com/2YApbUqLXw — Corryn 🇺🇸 (@Corrynmb) 19 августа 2017 г.

По оценкам корреспондента РИА Новости, сейчас в центре Бостона собралось несколько десятков участников акции в защиту свободы слова, и они по сути окруженые многочисленными участниками другой акции, которые протестуют против расизма.

Телеканал CNN ведет прямую трансляцию из Бостона, снимая "картинку" с вертолета. На ней видно, что улицы заполнены манифестантами, которые несут лозунги против фашизма.

Пока акции протеста проходят спокойно.