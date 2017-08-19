Испания усилила контроль на границе с Францией после терактов

МАДРИД, 19 авг – РИА Новости. Испания усилила проверку на границе с Францией, МВД не исключает, что террорист, причастный к нападениям в Каталонии, мог скрываться в этой стране или Марокко, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на свои источники в МВД.

МВД распорядилось усилить полицейский контроль на испанско-французской границе по итогам заседания антитеррористического комитета в Мадриде, в котором приняли участие руководители всех силовых ведомств страны.

Ранее газета Parisien сообщила, что правоохранительные органы Испании оповестили своих французских коллег, что одна из трех машин, арендованных террористами, могла пересечь границу с Францией. Речь идет о белом Renault Kangoo.

После терактов в Испании Марокко усилило пограничный контроль у анклавов Сеута и Мелилья, чтобы не дать террористам возможность скрыться на марокканской территории, сообщила газета Al Massae.

В террористическую группировку, осуществившую теракты в Барселоне и Камбрильсе, входили 12 человек. В настоящее время, по сообщениям испанских СМИ, полиция разыскивает 22-летнего марокканца Юнеса Абуякуба, жившего в Риполе. Предполагается, что именно он совершил наезд на людей в центре Барселоны, после чего скрылся. Официально эта информация не подтверждена.

Телеканал 24 Horas сообщает, что обыск проведен в доме имама Абдельбаки эс-Сати в городе Риполь (провинция Жирона). Рассматривается версия, что этот человек — один из двух погибших в результате взрыва в доме в городе Альканар, который произошел в среду вечером, то есть накануне терактов в Барселоне и Камбрильсе. В этом доме террористы планировали атаку с использованием баллонов с газом. Правоохранительные органы заявляют, если бы не произошел взрыв, жертв терактов было бы намного больше.

До своего исчезновения Абдельбаки эс-Сати сказал соседям, что едет в Марокко, сообщает телеканал.

В четверг днем минивэн въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан.

* Запрещенная в России террористическая организация