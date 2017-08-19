Полиция ищет трех подозреваемых в организации терактов в Испании

МАДРИД, 19 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы Каталонии пытаются установить точное местонахождение трех членов террористической группировки, организовавшей нападения в Барселоне и Камбрильсе, заявил РИА Новости источник в совете внутренних дел правительства Каталонии.

Ранее глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что террористическая группировка полностью обезврежена. Однако, по словам советника внутренних дел Каталонии Хоакима Форна, пока нельзя говорить, о полной ликвидации ячейки. Он отметил, что "надо еще задержать двух или трех человек".

"В группировку входили 12 человек, из которых пятеро были застрелены в Камбрильсе, четверо были задержаны, осталось установить местонахождение трех", — уточнил источник агентства.

Предположительно двое из этих трех человек погибли во время взрыва в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы с использованием газовых баллонов. Пока полиция официально подтверждает, что под обломками найдено одно тело.

Испанские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что на свободе остается 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. И именно он совершил наезд на людей в центре Барселоны, после чего скрылся. По одной из версий, после теракта этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

Однако официально информацию, что именно Абуякуб совершил теракт в Барселоне, каталонские правоохранительные органы не подтверждают.

В четверг днем минивэн въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан.

* Запрещенная в России террористическая организация