МИД Франции сообщил о 30 раненных гражданах страны в терактах в Испании

ПАРИЖ, 19 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Число французов, получивших ранения в терактах в испанских городах Барселона и Камбрильс, возросло до 30, сообщили в субботу во французском МИД.

Накануне вечером министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, поехавший в Барселону, сообщил, что 28 французов получили различные травмы, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

По уточенным данным МИД, в больницах Каталонии к настоящему времени остаются 14 французов, пятеро из них — в тяжелом состоянии.

Французские дипломаты отмечают, что горячие линии, организованные генконсульством Франции в Барселоне и кризисным центом в Париже для помощи тем, кто не мог связаться с родственниками, обработали уже четыре тысячи телефонных звонков и продолжают работать. Также в дипломатическом представительстве работает центр помощи французам — туда можно обратиться, в частности, для получения информации или психологической поддержки.

В четверг днем минивэн въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Ответственность за теракты взяло "Исламское государство"*. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.

* "Исламское государство" (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация