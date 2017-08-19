Королевская чета Испании навестила в больницах раненных при теракте

Премьер-министр Мариано Рахой, король Испании Филипп VI и региональный президент Каталонии Карлос Пучдемонт во время минуты молчания о жертвах терактов в Испании. 18 августа 2017

Премьер-министр Мариано Рахой, король Испании Филипп VI и региональный президент Каталонии Карлос Пучдемонт во время минуты молчания о жертвах терактов в Испании. 18 августа 2017

МАДРИД, 19 авг – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI и его супруга королева Летисия навестили в больницах раненых в результате теракта в Барселоне.

"Барселона не была и не будет одна, ее поддерживает вся Испания. Это нападение, это убийство потрясло всех", — заявил глава государства, слова которого приводит канал 24 Horas. "Мы не боимся", — сказал он на каталанском. Эти слова стали главным лозунгом в Испании после террористических нападений.

Фелипе VI и Летисия поговорили с пострадавшими и медицинским персоналом. Вечером они посетят место теракта — пешеходную улицу Рамбла, куда люди приносят цветы в память о погибших.

Всего в больницах Барселоны и Таррагоны остаются 54 человека, состояние 12 из них оценивается как критическое.

Всего в ходе терактов пострадали граждане 34 стран. Среди погибших — граждане Испании, Италии, Португалии, США, Канады, Аргентины, Бельгии. Официально на настоящий момент идентифицированы 8 погибших из 14.

В четверг днем минивэн въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство" (ИГ, группировка запрещена в РФ и других странах). Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестными.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.