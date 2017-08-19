ГПУ завела дело против руководства "Мотор Сич", заявил депутат Рады

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Депутат фракции пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин заявил, что Генеральная прокуратура Украины возбудила дело в отношении руководителей украинской компании "Мотор Сич", которая специализируется на производстве авиационных двигателей.

"По моему требованию ГПУ возбудила дело по "Мотор Сич". Требую наказать Богуслаева (президент и генконструктор "Мотор Сич", депутат Рады Вячеслав Богуслаев — ред.) и вернуть предприятие государству", — написал Каплин на своей странице в Facebook в субботу, прикрепив фотографию с официальным ответом Генпрокуратуры.

Он утверждает, что изучив документы по приватизации компании "Мотор Сич" в Запорожье, он нашел много нарушений и обратился с этим в Генпрокуратуру. "По фактам выявленных преступных деяний ГПУ открыла уголовные производства об отмывании денег и сокрытии налогов", — добавил Каплин.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в конце июля сообщила что, надзорное ведомство заподозрило в растрате средств руководство украинской компании "Мотор Сич".

ПАО "Мотор Сич" — запорожское предприятие, которое специализируется на производстве авиадвигателей и газотурбинных установок. Продукция ПАО "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.