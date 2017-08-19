В МККК рассказали, сколько мирных жителей погибли в Донбассе с начала года

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Международный комитет Красного креста (МККК) на Украине заявляет о гибели более 2,7 тысячи мирных жителей с начала военной операции в Донбассе.

"Свыше 2,7 тысячи гражданских жителей были убиты в ходе вооруженного конфликта в восточной части Украины", — говорится в сообщении МККК в микроблоге в Twitter.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.