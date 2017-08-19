В Киеве нашли тайник с тротиловыми шашками

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в зоне отдыха "Гидропарк" в Киеве тайник с боеприпасами, сообщает ведомство.

"Правоохранители изъяли из тайника, оборудованного в пешеходной зоне популярного места отдыха, десять тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов различного калибра", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье 263 "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами" Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Идут следственно-оперативные действия.