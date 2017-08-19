Число пострадавших из-за непогоды на фестивале в Австрии возросло до 120

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Число пострадавших на пивном фестивале на севере Австрии в результате непогоды увеличилось до 120 человек, передает агентство APA.

Ранее сообщалось о 40 пострадавших и двух погибших

Как сообщил представитель полиции в ходе пресс-конференции, более 20 человек получили тяжелые ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел на фестивале добровольцев пожарной охраны в австрийской коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде к северо-востоку от Зальцбурга. В результате сильной бури обрушился тент, под которым, по данным полиции, находились около 650 человек.