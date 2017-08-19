Напавший на людей в Турку избирал своей целью женщин

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Финляндии избирал своей мишенью женщин, сообщает радиокомпания Yle со ссылкой на полицию.

По данным Yle, погибли две женщины 15 и 67 лет, пострадали еще шесть. Также ранены двое мужчин, которые пытались вмешаться.

Ранее стало известно, что во время нападения пострадали восемь человек, в том числе двое иностранцев.

Неизвестный в пятницу набросился с ножом на прохожих в Турку. Полиция задержала злоумышленника, при этом он был ранен в ногу. Как выяснилось, это 18-летний гражданин Марокко. Также задержаны пять человек, которые могут быть причастны к преступлению. В субботу правоохранители сообщили, что нападение расследуется как теракт.