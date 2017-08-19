Трамп поблагодарил ушедшего в отставку советника Бэннона за работу

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего уволенного советника о стратегическим вопросам Стивена Бэннона за совместную работу.

"Хочу поблагодарить Стива Бэннона за службу. Он пришел в предвыборный штаб в то время, как я баллотировался против жуликоватой Хиллари Клинтон — это было замечательно! Спасибо", — написал Трамп в Twitter

Об уходе Бэннона объявил в пятницу Белый дом. По заявлению пресс-секретаря президента Сары Сандерс, Бэннон ушел "по обоюдному согласию". Бэннон вернулся на должность исполнительного директора новостного сайта правой политической ориентации Breitbart News.

Отставки Бэннона добивалась оппозиция в лице демократов на основании его правых популистских взглядов, в то время как некоторые сторонники Трампа в Белом доме обвиняли его в утечках информации и конфликтах с другими чиновниками. Бэннон часто выражал взгляды, не совпадавшие с официальным курсом администрации.