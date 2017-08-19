Финские СМИ рассказали подробности о подозреваемом в теракте в Турку

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Основной подозреваемый в теракте в финском городе Турку запрашивал убежище в Финляндии, сообщает финская радиокомпания Yle со ссылкой на полицию.

"Основной подозреваемый (в атаке) в Турку прибыл в Финляндию в прошлом году и "находился в процессе процедуры получения убежища", — говорится в сообщении радиокомпании.

Неизвестный в пятницу напал с ножом на прохожих в Турку. Полиция сообщила о двух погибших и восьми пострадавших, а также о задержании подозреваемого, который был ранен в ногу, и еще пяти человек. В субботу полиция также сообщила, что нападение расследуется как теракт. Подозреваемый, раненный полицейскими во время задержания, — 18-летний гражданин Марокко.