На севере Афганистана ликвидировали одного из командиров "Талибана"*

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Один из высокопоставленных командиров радикального движения "Талибан"* Муллах Мохаммад Рахим ликвидирован в Афганистане, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя афганской полиции Сайеда Сарвара Хуссайни.

По данным агентства, помимо командира ликвидированы еще четыре боевика в провинции Джаузджан на севере страны.

"Действуя по докладу разведывательных органов, силы безопасности атаковали укрытие "Талибана"*… сегодня утром, уничтожив пять боевиков, включая Муллаха Мохаммада Рахима…, и ранив шесть других", — заявил Хуссайни.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*террористическая группировка, запрещенная в России