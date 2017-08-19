На севере Афганистана ликвидировали одного из командиров "Талибана"*

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Один из высокопоставленных командиров радикального движения "Талибан"* Муллах Мохаммад Рахим ликвидирован в Афганистане, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя афганской полиции Сайеда Сарвара Хуссайни.
"Действуя по докладу разведывательных органов, силы безопасности атаковали укрытие "Талибана"*… сегодня утром, уничтожив пять боевиков, включая Муллаха Мохаммада Рахима…, и ранив шесть других", — заявил Хуссайни.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
*террористическая группировка, запрещенная в России