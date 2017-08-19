Испания расследует возможные связи террористов в соседних странах

МАДРИД, 19 авг – РИА Новости. Власти Испании находятся в постоянном контакте с соседними странами, чтобы выяснить, могли ли террористы иметь связи за пределами страны, заявил глава МВД Хуан Игнасио Соидо по итогам заседания руководства силовых ведомств по оценке уровня террористической угрозы.

"Мы тесно работаем с властями дружественных стран, как в плане помощи жертвам терроризма, так и расследуя возможную связь террористов с соседними странами", — заявил министр. Он добавил, что "в борьбе с джихадистским терроризмом международное сотрудничество – это главное".

В совещании под председательством главы МВД принимали участие руководители Национальной полиции, Гражданской гвардии, Национального центра разведки, правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra и правоохранительных органов Страны басков Ertzaintza.

По его итогам было принято решение не повышать уровень террористической угрозы до максимального пятого, поскольку неизбежной угрозы совершения теракта в стране нет, пояснил министр. Однако будут предприняты дополнительные меры по усилению безопасности.

С 26 июня 2015 года, когда в один день произошли теракты во Франции, Тунисе, Кувейте и Сомали, в Испании действует четвертый уровень угрозы. Четвертый уровень означает "высокий уровень" и предполагает усиленную готовность сотрудников правоохранительных органов, повышенные меры на наиболее уязвимых объектах, таких как вокзалы, аэропорты и стратегические предприятия. Пятый уровень вводится при неизбежной угрозе теракта.