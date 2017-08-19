В Испании сохранили четвертый уровень террористической угрозы из пяти

МАДРИД, 19 авг – РИА Новости. Руководство правоохранительных органов Испании приняло решение не повышать уровень террористической угрозы до максимального пятого, заявил глава МВД Хуан Игнасио Соидо по итогам заседания по оценке уровня террористической угрозы.
В совещании под председательством главы МВД принимали участие руководители Национальной полиции, Гражданской гвардии, Национального центра разведки, правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra и правоохранительных органов Страны басков Ertzaintza.
С 26 июня 2015 года, когда в один день произошли теракты во Франции, Тунисе, Кувейте и Сомали, в Испании действует четвертый уровень угрозы. Четвертый уровень означает "высокий уровень" и предполагает усиленную готовность сотрудников правоохранительных органов, повышенные меры на наиболее уязвимых объектах, таких как вокзалы, аэропорты и стратегические предприятия. Пятый уровень вводится при неизбежной угрозе теракта.