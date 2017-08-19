ИГ* взяло ответственность за теракт в испанском Камбрильсе

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт в испанском Камбрильсе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на подконтрольное ИГ* агентство "Амак".

По данным агентства, теракт совершили боевики ИГ*.

Ранее ИГ* взяло ответственность за теракт в Барселоне.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Пять террористов были ликвидированы. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются 65 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России