В Румынии объяснили поставки американских ракетно-артиллерийских систем

КИШИНЕВ, 19 авг – РИА Новости. Оснащение румынской армии американской системой HIMARS необходимо для обеспечения ее современным вооружением и укрепления обороны страны, сообщили РИА Новости в министерстве национальной обороны Румынии.
"Возможность оснащения армии Румынии системой HIMARS обусловлена необходимостью ее обеспечения современным артиллерийским вооружением, которое направлено на укрепление возможностей обороны национальной территории и повышение уровня взаимодействия союзнических армий путем предоставления надежной способности сдерживания", — заявили в министерстве.
Как подчеркнули в ведомстве, Румыния запросила 54 установки системы HIMARS и необходимое к ним оборудование для обеспечения трех боевых батальонов.
Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну подчеркнул готовность ведомства активно привлекать оборонную промышленность к оснащению армии страны, отметив, что "развитие национальной оборонной промышленности также ведет к созданию новых рабочих мест, что напрямую способствует экономическому развитию страны и, косвенно, к достижению стратегических целей по безопасности".