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В мире

В Мадриде началось заседание антитеррористического комитета

Сюжет:
Серия терактов в Испании (263)
13:3419.08.2017
(обновлено: 13:35 19.08.2017)
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© AP Photo / Manu FernandezИспанские полицейские в районе Барселоны, где произошел теракт. 17 августа 2017Испанские полицейские в районе Барселоны, где произошел теракт. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez

МАДРИД, 19 авг – РИА Новости. Руководство правоохранительных органов Испании проводит заседание по оценке уровня террористической угрозы, по итогам которого будет решено, поднимать ли его до максимального пятого, сообщил глава МВД страны Хуан Игнасио Соидо.

Полиция. Архивное фото
© AP Photo / Manu Fernandez
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"Заседание по оценке террористической угрозы для детального анализа ситуации и новых мер уже началось", — сообщается на странице главы МВД в Twitter.

В совещании под председательством Соидо принимают участие руководители Национальной полиции, Гражданской гвардии, Национального центра разведки, правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra и правоохранительных органов Страны басков Ertzaintza. Руководство испанских правоохранительных органов должно решить, повышать ли уровень террористической угрозы до максимального пятого в связи с терактами в Барселоне и Камбрильсе, где террористы совершили наезды на пешеходов.

Полицейские возле машины, участвовавшей в теракте в Камбрильсе. 18 августа 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
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С 26 июня 2015 года, когда в один день произошли теракты во Франции, Тунисе, Кувейте и Сомали, в Испании действует четвертый уровень угрозы. Четвертый уровень означает "высокий уровень" и предполагает усиленную готовность сотрудников правоохранительных органов, повышенные меры на наиболее уязвимых объектах, таких как вокзалы, аэропорты и стратегические предприятия. Пятый уровень вводится при неизбежной угрозе теракта.

Теракты в Европе
© РИА Новости, Инфографика
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Теракты в Европе

После терактов в Барселоне и Камбрильсе во многих испанских городах были установлены дополнительные заграждения на пешеходных улицах. В частности, вазоны были установлены на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль.

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Josep Lago
Число жертв теракта в Каталонии возросло до 15 человек
В четверг днем минивэн въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"* (ИГ*). Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестными. Этот автомобиль после теракта в Барселоне совершил наезд на полицейских.

Пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, двое предположительно погибли при взрыве в доме в Альканаре, где преступники готовили теракты.

Полиция заявляет, что в ячейку входили 12 человек. По данным СМИ, разыскивается основной подозреваемый в совершении наезда на людей в центре Барселоны — Юнес Абуякуб (Younes Abouyaaqoub).

* террористическая организация, запрещенная в России

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Очевидцы рассказали о теракте в Барселоне
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