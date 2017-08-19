В Мадриде началось заседание антитеррористического комитета

МАДРИД, 19 авг – РИА Новости. Руководство правоохранительных органов Испании проводит заседание по оценке уровня террористической угрозы, по итогам которого будет решено, поднимать ли его до максимального пятого, сообщил глава МВД страны Хуан Игнасио Соидо.
В совещании под председательством Соидо принимают участие руководители Национальной полиции, Гражданской гвардии, Национального центра разведки, правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra и правоохранительных органов Страны басков Ertzaintza. Руководство испанских правоохранительных органов должно решить, повышать ли уровень террористической угрозы до максимального пятого в связи с терактами в Барселоне и Камбрильсе, где террористы совершили наезды на пешеходов.
После терактов в Барселоне и Камбрильсе во многих испанских городах были установлены дополнительные заграждения на пешеходных улицах. В частности, вазоны были установлены на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль.
Пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, двое предположительно погибли при взрыве в доме в Альканаре, где преступники готовили теракты.
Полиция заявляет, что в ячейку входили 12 человек. По данным СМИ, разыскивается основной подозреваемый в совершении наезда на людей в центре Барселоны — Юнес Абуякуб (Younes Abouyaaqoub).
* террористическая организация, запрещенная в России