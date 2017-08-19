На Крите туристический автобус попал в ДТП, один человек погиб

АФИНЫ, 19 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Крупное ДТП произошло на Крите с участием бельгийского туристического автобуса и двух легковых автомобилей, погиб водитель одной из машин, сообщают критские СМИ.

Точной информации о причинах ДТП нет. Сайт cretaliave.gr сообщает, что в 08.35 автобус съехал с десятиметровой высоты с моста на старой национальной дороге возле Херсонеса, недалеко от Ираклиона. Он упал на легковой автомобиль, и затем в них врезалась еще одна легковая машина. Водитель автомобиля погиб на месте.

Уточняется, что туристический автобус был бельгийским, за рулем находился иностранец, пассажиры также иностранцы. Многие избежали гибели лишь благодаря чуду, пишет издание, госпитализированы двое туристов.

Как сообщает сайт crete2day.gr, в автобус врезался на большой скорости автомобиль, двигавшийся во встречном направлении и обгонявший другие машины. После столкновения автобус упал с моста. По данным издания, трое туристов получили легкие ранения и направлены для оказания помощи в больницу. Всего в автобусе было 30-35 туристов.

Сейчас в районе ДТП затруднено движение.