Магазины в Туркмении получили указание не продавать алкоголь до октября

АШХАБАД, 19 авг — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Винно-водочные магазины не открылись в субботу в Туркмении, кроме того, алкогольная продукция исчезала в винно-водочных отделах продовольственных магазинов, передает корреспондент РИА Новости.

Официальных сообщений по этому поводу пока нет. На вопрос о том, когда можно будет купить водку, продавщица одного из ашхабадских магазинов сказала, что не раньше октября.

Несколько других продавцов магазинов, торговавших винно-водочной продукцией в Ашхабаде и регионах Туркменистана, сообщили, что получили указание не продавать алкоголь до октября, когда закончатся V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде. Игры пройдут в столице Туркменистана с 17 по 27 сентября.

Туркменистан в эти дни ведет тщательную подготовку к проведению первых в своей истории международных соревнований высокого уровня.

Так, президент Гурбангулы Бердымухамедов своим распоряжением с минувшего четверга перевел силовые ведомства страны на усиленный режим работы. Согласно документу, этот режим должен продлиться по 27 сентября. На этот период все силовые структуры переходят на круглосуточный порядок работы, границы подлежат закрытию, визовый порядок ограничивается, а также усиливается таможенный контроль.