В Сиднее автомобиль въехал в магазин

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Автомобиль въехал в магазин в австралийском Сиднее, пострадали семь человек, сообщает радио ABC Sydney со ссылкой на полицию.
"Полиция штата Новый Южный Уэльс подтверждает, что рассматривает автомобильное столкновение в Чествуде как несчастный случай", — сообщает ABC.
Several pedestrians injured after car drove into Sydney mall. Accident believed to be caused by medical episode. https://t.co/UyjNYpbXNA pic.twitter.com/T6Ilm4q4Rr— 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) 19 августа 2017 г.