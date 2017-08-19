В Сиднее автомобиль въехал в магазин

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Автомобиль въехал в магазин в австралийском Сиднее, пострадали семь человек, сообщает радио ABC Sydney со ссылкой на полицию.

"Полиция штата Новый Южный Уэльс подтверждает, что рассматривает автомобильное столкновение в Чествуде как несчастный случай", — сообщает ABC.