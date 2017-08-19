Немецкий политик выступил за признание Крыма частью России

МОСКВА, 18 августа — РИА Новости. Александр Гауланд, заместитель председателя партии "Альтернатива для Германии", в интервью Berliner Morgenpost заявил о необходимости признать Крым частью России.

"Признать Крым частью России — правильное решение. Мистер Линднер теперь это понял. Крым никогда не вернется в состав Украины. Санкции ничего не дадут", — заявил он.

Политик добавил, что Россия — могучая держава на территории Европы, поэтому ее необходимо интегрировать в европейский порядок. Конфликт с НАТО должен прекратиться, добавил он.

Гауланд напомнил о заявлении другого немецкого политика, лидера Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера, который ранее призывал на какое-то время "заморозить" вопрос с Крымом и развивать отношения с Россией.

Слова Линднера резко раскритиковали как некоторые его коллеги, так и украинские политики: глава МИД Украины Павел Климкин обвинил его в попытках "игнорировать и даже оправдывать" нарушения прав человека.

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после того, как в Киеве произошел переворот. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова. Украинские власти при этом продолжают считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Москва неоднократно заявляла, что голосование за воссоединение прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".