Совет ЕС не будет созывать экстренное заседание из-за теракта в Барселоне

БРЮССЕЛЬ, 19 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Совет Евросоюза на данный момент не предусматривает созыв экстренного заседания глав МВД и минюстов стран-членов сообщества в связи с терактом в Барселоне, сообщил РИА Новости источник в совете министров ЕС.

"В это время не предусмотрено проведение какого-либо заседания Совета ЕС", — сказала собеседница агентства. По ее словам, созыв заседаний совета министров ЕС является прерогативой страны, председательствующей в Совете ЕС. В данном случае – Эстонии.

Август традиционно является месяцем отпусков для европейского политического истеблишмента.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Пять террористов были ликвидированы. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются 65 человек.

В связи с терактами задержаны четыре человека: трое марокканцев и один родом из Мелильи, испанского анклава на границе с Марокко.

*Запрещенная в России террористическая организация