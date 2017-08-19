При обстреле Горловки украинскими силовиками пострадала женщина

ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела со стороны украинских силовиков в подконтрольной самопровозглашенной ДРН Горловке, сообщил и.о. главы администрации города Иван Приходько.

Ранее Приходько сообщал, что в результате обстрела в пятницу утром ранение получил мужчина.

"Очередной обстрел. Опять раненые. Женщина 1986 года рождения по улице Революционная, 2. Правое плечо, грудная клетка. Тяжёлая", — написал на своей странице в Facebook Приходько.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.