В Греции арестовали бельгийку за участие в террористической организации

АФИНЫ, 19 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. На острове Корфу на основании европейского ордера арестована 22-летняя гражданка Бельгии за участие в террористической организации, сообщило Афинское агентство новостей.

Она была арестована в пятницу поздно вечером на пассажирском судне, следовавшем по маршруту Бари-Корфу-Игуменица.

Как передаёт агентство, в пятницу вечером итальянские власти сообщили греческим правоохранительным органам, что подозреваемая отправилась в Грецию на судне Super Fast, которое плывет в Игуменицу с остановкой на Корфу.

Гражданка Бельгии, вероятно, марокканского происхождения, была найдена на борту и арестована представителями администрации порта, сообщает агентство.

Подробности обвинения пока не известны.