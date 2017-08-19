Цукерберг объявил об уходе в декретный отпуск после рождения второй дочери

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил о декретном отпуске после рождения второго ребенка.

"Наша дочь скоро появится на свет, и я вновь планирую взять два месяца декретного отпуска… И я уверен, что офис будет на прежнем месте, когда я вернусь", — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Цукерберга, один месяц он возьмет сразу после рождения дочери, а второй — в декабре. "В Facebook мы предоставляем четыре месяца декретного отпуска родителям, так как, согласно исследованиям, если работающие родители уделяют время новорожденным, это хорошо для всей семьи", — отметил он.

Марк Цукерберг — 33-летний бизнесмен, основатель социальной сети Facebook. Будучи второкурсником Гарвардского университета, Цукерберг бросил учебу и полностью занялся своим бизнесом. Среднее число активных пользователей соцсети в месяц выросло в первом полугодии 2017 года до 2,01 миллиарда человек. В 2012 году он женился на Присцилле Чан, в декабре 2015 они впервые стали родителями. Первую дочь пары зовут Максима.