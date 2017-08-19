Острова Фиджи и Тонга подверглись мощным землетрясениям

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов островов Фиджи в южной части Тихого океана, соседние острова Тонга также пострадали от подземных толчков магнитудой 6,4, сообщают сейсмологи.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки на островах Фиджи были зафиксированы в 02.00 по времени UTC (05.00 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 286 километрах к востоку от города Сува. Очаг залегал на глубине 530 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

По данным Геологической службы США (USGS), соседние острова Тонга также пострадали от подземных толчков магнитудой 6,4 около 05.00 мск.