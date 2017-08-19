Экс-генпрокурор Венесуэлы и ее супруг покинули страну

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас покинула страну и прибыла в Колумбию, сообщает колумбийская миграционная служба.

"Сегодня вечером в страну из Арубы прибыла генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, которая прилетела на частном самолете в аэропорт Боготы… Госпожа Ортега прибыла в сопровождении супруга депутата Хермана Феррера", — говорится в заявлении службы, опубликованном в микроблоге Twitter.

В среду новый генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб запросил ордер на арест супруга своей предшественницы Ортеги Диас, депутата Хермана Феррера. Позже глава верховного суда Майкл Морено постановил задержать его по подозрению в вымогательстве.

Генпрокурор Луиса Ортега Диас была уволена на первой сессии национального учредительного собрания, решение собрания было чуть позднее подтверждено и верховным судом страны. Сама Ортега Диас отказалась признать это решение.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.